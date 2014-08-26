В ЕС хотят помочь Украине заполнить газохранилища

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер стремится обеспечить Украину газом в случае прекращения его поставок из-за спора с Россией. Об этом Эттингер заявил в интервью немецкой газете Bild, передает Deutsche Welle.

"На крайний случай должно быть возможным перенаправить газ из стран ЕС в Украину", - цитирует его слова во вторник, 26 августа, информагентство AFP.

На данный момент газохранилища Украины заполнены лишь наполовину, но должны быть заполнены до начала зимнего сезона. Сейчас Европейская комиссия по предложениям Эттингера готовит кризисный план на тот случай, если поставки российского газа в Европу полностью прекратятся. Этот план должен быть представлен к октябрьскому саммиту ЕС.

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Шесть стран Евросоюза на 100 процентов зависят от российского газа, уточнил еврокомиссар. Четыре из них получают российский газ напрямую из России без украинского транзита. "Наибольшую опасность я вижу в случае невозможности гарантирования транзита газа", - сказал Эттингер. Произойти это может по разным причинам. Например - теракт. "Тогда Болгария и Словакия будут полностью отрезаны от поставок газа", - уточнил он. И в этом случае Евросоюз должен быть готов к гибкому использование реверса до этих стран.

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Вместе с тем Эттингер, опираясь на собственные данные, не ожидает того, что президент РФ Владимир Путин будет использовать энергоснабжение как политический инструмент.

Минскую встречу еврокомиссар считает "хорошим знаком". Впрочем, учитывая конфликт и его эскалацию Эттингер говорит о необходимости скорейшего нахождения компромисса, и, прежде всего, установления режима прекращения огня. Россия должна гарантировать прекращение поддержки боевиков на Донбассе, считает Эттингер, а Украина должна при определенных условиях быть готовой к амнистии сепаратистов, сообщает информагентство Reuters.