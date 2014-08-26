Хранилище отработанного ядерного топлива в зоне ЧАЭС начнут строить в 2015 году

Украина планирует в 2015 году начать строительство Централизованного хранилища отходов ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения, что в будущем позволит хранить в Украине все использованное ядерное топливо, тогда как его часть сейчас за деньги временно хранится в России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе торжественного старта работ по возведению ЦХОЯТ сообщил президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«На следующий год мы должны приступить к строительным работам. К началу 2017 года мы планируем начать поставки оборудования - первых контейнеров, куда будут складироваться отходы ядерного топлива», - сказал он.

По словам Недашковского, строительство хранилища позволит Украине экономить значительную часть средств благодаря тому, что топливо не будет отправляться на временное хранение в Россию.

«Это дорогостоящее удовольствие, ежегодно мы как минимум платим 200 млн долл. в Россию, а эта приблизительная сумма начальных работ. От этого строительства огромный экономический эффект», - сказал президент «Энергоатома».

Он отметил, что в хранилище будет отгружаться использованное ядерное топливо с Южно-Украинской, Ривненской и Хмельницкой атомных станций, тогда как Запорожская АЭС имеет собственное хранилище. Это также позволит Украине повысить свою энергонезависимость от России.

По словам Недашковского, сейчас ведутся работы по определению компании, которая будет заниматься проектированием хранилища. 21 августа был раскрыт список из 7 компаний, которые подали заявки на проектирование, и в ближайшее время будет известна компания-победитель.

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Кроме того он сообщил, что строительство хранилища будет организовано на технологиях американской компании Holtec Internatinal.

В то же время присутствующий на церемонии президент компании Holtec Internatinal Крис Сингх сообщил, что выпуск и производство оборудования для хранилища будет производиться в США с последующим завозом в Украину. При этом компания будет передавать свои технологии украинским компаниям, чтобы они могли производить это оборудование.

«Основной нашей целью является передача технологий для того, чтобы ее выпускали украинские предприятия», - сказал Сингх.

Он сообщил, что ЦХОЯТ может окупиться за 4 года.

Справка УНИАН. В феврале-марте 2012 года Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал Закон «Об обращении с отработанным ядерным топливом по размещению, проектированию и строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций». В законе определены требования к размещению, проектированию и строительству Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Согласно закону, ЦХОЯТ реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций является частью единого комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом государственного специализированного предприятия “Чернобыльская АЭС”.

В марте 2012 года «Энергоатом» прогнозировал введение первой очереди ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2015 году.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal (США) был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за смены политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Общая емкость хранилища составляет 16529 отработанных тепловыделяющих сборок реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.