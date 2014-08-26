Украина отказывается от услуг России в достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС

Украина отказывается от услуг российской компании «Росатом» в достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС из-за отсутствия со стороны России каких-либо подвижек в реализации этого проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Российские варианты мы вообще не рассматриваем», - сказал Недашковский, отвечая на вопрос журналистов о планах достройки блоков ХАЭС российской компанией.

По его словам, с 2005 года Украина приняла множество постановлений, распоряжений и других важных документов для реализации достройки энергоблоков ХАЭС, при этом никаких подвижек с российской стороны не наблюдалось.

«То есть Украина со своей стороны сделала все, а победитель международного тендера 2008 года (компания «Атомстройэкспорт», основным акционером которой является «Росатом» - УНИАН) не сделал ничего», - сказал Недашковский.

«Поэтому даже в мирное время этот вопрос стоял под сомнением. А что уже говорить в нынешней ситуации», - добавил он.

Глава «Энергоатома» сообщил, что сейчас компания ведет переговоры с международными производителями оборудования для атомной промышленности, которые предлагают более безопасные и эффективные технологии по постройке атомных энергоблоков.

Он отметил, что наиболее приемлемым типом энергоблоков для ХАЭС является ВВЭР-1000. Кроме того, «Энергоатом» как один из вариантов рассматривает ядерный реактор чешского производства В-320, который удобно доставлять к ХАЭС железнодорожным транспортом.

Недашковский также добавил, что средства на финансирование достройки энергоблоков планируется привлечь за счет кредитов международных финансовых институтов, а также за счет доходов, которые компания может получить от экспорта электроэнергии за рубеж.

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Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работают два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции – покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проверки и экспертизы, проведенные государственными и независимыми международными экспертами МАГАТЭ, Рискаудит, TACIS, ВАО АЭС, подтверждают высокий уровень безопасности энергоблоков ХАЭС.

Строительство двух энергоблоков Хмельницкой АЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.