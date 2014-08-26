Обнародован порядок введения чрезвычайного положения в энергетике

Кабинет министров Украины обнародовал принятый в середине августа порядок введения мер чрезвычайного характера в период нарушений нормальной работы рынка электроэнергетики страны. Как отмечается в постановлении правительства, обнародованное решение определяет основания и процедуру введения ЧП, а также критерии, позволяющие определить виды и глубину нарушений рынка электроэнергии.

В частности, Кабмин определил, что критериями нарушений являются поломка энергоустановок или вмешательство третьих лиц в работу энергоустановок и сетевого хозяйства, что приводит к нарушению режима перетоков по магистральным и межгосударственным электросетям, к перегрузке сетевых элементов и ограничению потребления электроэнергии более чем на 100 МВт.

Дополнительными критериями ЧП названы: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критическо низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничения цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.

«Решение о введении временных чрезвычайных мер принимает Кабинет министров с подачи Минэнергоугля или НКРЕ», - говорится в постановлении.

Согласно документу, вводимые меры являются временными, и их срок действия не превышает один месяц. В то же время, Кабмин может продлить этот период, но не более, чем на еще один месяц. В период действия чрезвычайных мер все субъекты рынка электроэнергии независимо от формы собственности обязаны действовать по стандартам операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы с учетом оперативных команд госпредприятия «Укрэнерго».

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе Украины, при котором непосредственное руководство предприятиями трубопроводного транспорта и контроль над их деятельностью обеспечиваются Министерством обороны Украины, а правительство наделяется расширенными полномочиями.

Согласно закону, в случае ограничения или прекращения поставок энергоносителей на территорию Украины украинское правительство может принять решение об обязательной продаже природного газа частными газодобывающими предприятиями для нужд населения, а также предприятиям теплокоммунэнерго, при условии введения ими отдельного учета тепла и горячей воды, по цене, установленной Кабмином.

Также документом ужесточаются требования по отключению злостных неплательщиков. В частности, в период действия чрезвычайного положения в случае неуплаты за потребленный газ разрешается ограничение энергоснабжения объектов сферы теплоснабжения ниже технологического минимума потребления голубого топлива, а для объектов сферы теплоснабжения, для которых установлен экономически обоснованный тариф, предлагается разрешить ограничение энергопоставок до технологического минимума.

Основными задачами предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса в особый период являются обеспечение бесперебойной (стабильной) работы топливно-энергетического комплекса и выполнение приказов центрального органа исполнительной власти.