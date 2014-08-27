Очередные переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия пройдут 6 сентября

6 сентября текущего года пройдут очередные консультации по вопросам энергетики между Украиной, Евросоюзом и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в заявлении для СМИ после встреч 26 августа с представителями ЕС и главами государств Евразийской тройки в Минске.

«Достигнута договоренность о том, что 6 сентября пройдут очередные консультации по энергетическим вопросам с участием еврокомиссара Оттингера и министров топлива и энергетики России и Украины», - сказал он.

Также президент проинформировал, что в контексте обсуждения имплементации Соглашения между Украиной и ЕС относительно создания зоны свободной торговли была достигнута договоренность о начале консультаций на уровне экспертов, которые обеспечат минимизацию последствий имплементации этого Соглашения для стран-соседей.

«Что касается углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли договорились резко интенсифицировать переговорный процесс на уровне экспертов», - отметил Президент.

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Он выразил благодарность высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон «за постоянную и мощную поддержку, которую ЕС продемонстрировал Украине в Минске».

В свою очередь Эштон отметила, что главное на сегодняшний день – мир и безопасность и прекращение военных действий, а также нахождение путей гарантирования безопасности украинско-российских границ.

Она сообщила, что во время обсуждения экономических аспектов имплементации Соглашения состоялась «позитивная дискуссия».

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Как сообщал УНИАН, 26 августа Порошенко провел переговоры с Эштон, а также состоялась двусторонняя встреча президента Украины с его российским коллегой Владимиром Путиным. Встреча двух президентов состоялась после переговоров в формате Украина-ЕС-Евразийская тройка.