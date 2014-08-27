Цены на нефть стремятся к $103 за баррель

Цены на нефть Brent приближаются к $103 за баррель, поднимаясь с 14-месячного минимума, но избыток предложения на мировом рынке сдерживает рост, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,22 до $102,72 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,02 до $93,88.

"Спрос ниже, чем ожидалось, и в отсутствие тревожных событий в геополитической сфере энергетическая отрасль продолжает испытывать давление", - сказал главный стратег CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.

Ирак и Ливия повышают добычу, несмотря на политическую нестабильность, и Ирак сохраняет почти рекордный объем экспорта с южных терминалов в ходе боев с исламистами на севере страны. Саудовская Аравия в июне сократила экспорт до минимального объема почти за три года за счет возросшего потребления на электростанциях и НПЗ в стране.

Первые за три месяца переговоры президентов Украины и России в Минске с участием ЕС не принесли желаемой разрядки российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры были полезными, но признал, что обе стороны не продвинулись далеко на пути к завершению украинского противостояния.

Запасы нефти в США снизились на 1,3 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Американского института нефти, совпавшим с прогнозом аналитиков. Официальный отчет о запасах Управления энергетической информации будет опубликован в среду вечером.