Украина увеличила запасы газа в хранилищах до 15,6 млрд кубометров

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, суточная добыча природного газа в Украине составляет около 50 млн кубометров, при этом возможный дефицит углеводородов в отопительный сезон, без учета реверсных поставок, может составить около 5-7 млрд кубометров.

Читайте такжеВ ЕС хотят помочь Украине заполнить газохранилища

С 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

Пока, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина лишь на 50% сможет покрыть нужду в импортном «голубом топливе» за счет поставок из ЕС.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Читайте такжеТрехсторонние газовые переговоры возобновятся 6 сентября

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.