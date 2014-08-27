Яценюк: Россия хочет полностью перекрыть транзит газа через Украину

Действия Российской Федерации угрожают глобальной энергетической безопасности, но Украине и Европейскому Союзу известны планы Москвы относительно полного отключения поставок газа и отстранения Украины от всех энергетических ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Действия России угрожают как глобальной военной безопасности, так и глобальной энергетической безопасности. Мы предложили четкий рыночный подход. Есть два варианта – принимается общий подход Украины и ЕС. Второй – дело будет решаться исключительно Стокгольмским судом, – сказал глава правительства. - Мы подали на российский «Газпром» в суд в Стокгольме с требованием возмещения 6 млрд долларов. Украина приняла закон о реформировании ГТС. Я обратился к канцлеру Германии и нашим западным партнерам относительно привлечения иностранных инвесторов к модернизации ГТС. «Нафтогаз» сообщил «Газпрому» о необходимости пересмотра ставок по транзиту российского газа через территорию Украины. Мы проводим трехсторонние консультации на уровне ЕС, Украины и России. У нас есть общая позиция с ЕС».

По словам Яценюка, ситуация в энергетике является сверхсложной. «Мы знаем о планах России полностью перекрыть транзит даже для стран-членов ЕС. И именно для этого компаниям (Европы - УНИАН) даны указания максимально закачивать из хранилищ на территории Европы. Мы знаем о планах России отключить Украину от всех энергетических ресурсов. Правительство накопило сейчас в хранилищах 15 млрд кубометров газа, хотя еще полгода назад было только 5 (млрд кубометров). Мы начали программу диверсификации поставок угля, поскольку РФ и ее наемники бомбят и разрушают шахты, в которых мы добываем энергетический уголь».

Как заявил Яценюк, позиция Украины является четкой, подходы к энергобезопасности страны высказаны России в общем виденье Украины и ЕС.

«Мы ожидаем следующий раунд консультаций между еврокомиссаром Эттингером, министром Проданом и российскими должностными лицами», - сказал Яценюк.