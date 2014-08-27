В Еврокомиссии заявили, что дата трехсторонней встречи по газу еще не определена

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в Брюсселе сказала представитель вице-президента Европейской комиссии Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер.

«Мы договорились, что будет трехсторонняя встреча - это значит Украина, Россия и ЕС - в сентябре. Мы работали над этим определенное время. Мы убеждены, что мы должны сесть вместе и найти разрешение ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Окончательной даты у нас еще нет, но это, скорее всего, будет в сентябре», - отметила она.

Холзнер напомнила, что Эттингер 29 августа посетит Москву, где проведет встречу с министром энергетики РФ Александром Новаком.

„Мы предложили компромиссы, и посмотрим, что скажет российская сторона”, - добавила она.

Представитель Эттингера также сообщила, что ЕК постоянно контактирует с украинской стороной.

„Я убеждена, что перед трехсторонней встречей Эттингер будет контактировать в двустороннем формате с украинской стороной”, - сказала Холзнер.

Говоря о возможности достижения компромисса между Киевом и Москвой по спорным вопросам, она сказала: „Относительно компромисса – это и есть причина поездки Эттингера в Москву, чтобы посмотреть, с каких позиций две стороны могут прийти к согласию”.

Как сообщал УНИАН, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 26 августа президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности 6 сентября провести очередные консультации по энергетическим вопросам при участии еврокомиссара Эттингера и министров топлива и энергетики Украины и РФ.

В свою очередь Путин заявил о договоренности возобновить консультации по энергетике и газу.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд прошел в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были сознательно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея начальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, тогда как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве предоплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.