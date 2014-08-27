Трехсторонние газовые переговоры могут пройти 6 сентября в Брюсселе или Берлине

Трехсторонняя встреча по вопросам энергетической безопасности и организации поставок российского газа в Украину и Европейский Союз по справедливым ценам, анонсированная в ходе заседания «Украина-ЕС-Евразийская тройка», может пройти 6 сентября в Брюсселе или Берлине, заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Встреча 6 сентября может пройти в Брюсселе или в Берлине. 29 числа (августа - УНИАН) еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер едет в Москву. Сегодня (27 августа - УНИАН) мы, возможно, проведем свои консультации с Оттингером», - сказал Продан.

Он отметил, что позиция Украины на предстоящих переговорах, в первую очередь по вопросам цены газа, осталась прежней. Также, по словам Продана, должны быть пересмотрены условия контракта транзита газа. «Вопрос цены газа и транзита газа будет обсуждаться. Пока ответа на эти вопросы нет. Условия контракта (по транзиту - УНИАН) должны быть изменены, и должны быть внедрены новые принципы транзита», - сказал министр.

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Кроме того, Продан подчеркнул, что сама возможность переговоров не означает автоматического отзыва иска Украины к «Газпрому» из арбитража Стокгольма. «Наше предложение таково, что иск в Стокгольме остается в силе до момента, пока не найдется компромиссное решение, которое будет работать», - сказал он.