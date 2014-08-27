Продан рассказал, что в хранилища закачают еще 4,5 млрд кубов газа

Украина может до начала осенне-зимнего периода закачать в подземные газовые хранилища (ПХГ) до 4,5 млрд кубометров газа, при этом общая мощность ПХГ позволяет закачать дополнительно до 10 млрд кубометров, заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан.

«До начала осенне-зимнего периода есть возможность закачать до 4,5 млрд кубометров, - сказал он. – Кроме того, есть время, чтобы закачать до 10 млрд кубометров».

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В то же время Продан не сказал, откуда может быть закачан газ – из России или по реверсным маршрутам. «Мы говорим о том, что технологическая такая возможность есть. Но каким образом она будет осуществлена – это еще вопрос», - сказал министр.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что на текущий момент Украина накопила в своих хранилищах 15 млрд кубометров газа.