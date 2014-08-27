Запорожская АЭС подключила к сети энергоблок №6

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция 27 августа подключила к энергосети блок №6 после 64 суток ремонта.

Согласно сообщению «Энергоатома», блок подключен досрочно, плановое завершение ремонтных работ – 7 сентября 2014 года.

«Ремонт на шестом энергоблоке проходил в условиях четкого соблюдения высокого уровня безопасности и надежности работы оборудования, правил и норм безопасности. Персонал, участвовавший в проведении планового ремонта, справился со своими задачами качественно и профессионально, что дало возможность вывести блок из ремонта раньше запланированного срока», - цитирует пресс-служба «Энергоатома» генерального директора Запорожской АЭС Вячеслава Тищенко.

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«На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся все 6 энергоблоков. Суммарная мощность генераторов составляет 5200 МВт», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.