Террористы повредили магистральный газопровод на Луганщине - СНБО
18:12, 27 августа 2014Энергетика
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В результате - без газоснабжения осталось около 15 тысяч человек.
Станично-Луганском районе люди остались без газоснабжения / VK Максим Буров
Террористы повредили магистральный газопровод в Станично-Луганском районе на востоке Луганской области, в результате чего без газоснабжения осталось около 15 тысяч человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В результате боевых действий террористов в Станично-Луганском районе поврежден магистральный газопровод, который обеспечивал подачу природного газа из Ольгинского месторождения в населенные пункты области. В итоге без газоснабжения осталось около 15 тысяч жителей региона», - отметил он.
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