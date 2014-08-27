Террористы повредили магистральный газопровод на Луганщине - СНБО

Террористы повредили магистральный газопровод в Станично-Луганском районе на востоке Луганской области, в результате чего без газоснабжения осталось около 15 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В результате боевых действий террористов в Станично-Луганском районе поврежден магистральный газопровод, который обеспечивал подачу природного газа из Ольгинского месторождения в населенные пункты области. В итоге без газоснабжения осталось около 15 тысяч жителей региона», - отметил он.