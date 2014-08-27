Долг потребителей газа перед «Нафтогазом» за неделю сократился на 0,5%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 26 августа 2014 года задолжали НАК «Нафтогаз Украины» 19,703 млрд грн за потребленный природный газ, что на 0,5% ниже показателя прошлой недели.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, один из крупнейших должников за газ «Киевэнерго», подконтрольное бизнесмену Ринату Ахметову, за прошедшую неделю уменьшило задолженность всего на 11,8 млн грн, что составляет 0,7% от общего долга этой компании за потребленный природный газ.

Наибольшая суммарная просроченная задолженность за потребленный газ, накопленная у предприятий ТКЭ и ТЭЦ г. Киева (1,8 млрд грн), Донецкой (3,3 млрд грн), Днепропетровской (2,7 млрд грн), Харьковской (1,6 млрд грн), Луганской (0,9 млрд грн), Одесской (0,8 млрд грн) областей.

«Средний уровень расчетов за природный газ по предприятиям ТКЭ в Украине за 2014 год составляет 46%», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Как отмечают в госкомпании, самые низкие показатели по уровню расчетов у предприятий Севастополя (9%), АР Крым (11%), Луганской (15%), Днепропетровской (22%), Донецкой (27%), Одесской (31%) областей. Наивысший уровень расчетов по этой категории предприятий ТКЭ и ТЭЦ Закарпатской (100%), Херсонской (76%), Львовской (73%), Харьковской (62%) и Хмельницкой (62%) областей.

Как сообщал УНИАН, долг предприятий теплокоммунэнерго и теплоэлектроцентралей по состоянию на 22 апреля 2014 года перед НАК «Нафтогаз Украины» составлял 20,7 млрд грн.

Кабинет министров Украины прогнозирует, что дефицит «Нафтогаза» в 2014 году составит порядка 37 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» в 2013 году увеличил чистый убыток на 14% - до 12,521 млрд грн с 10,968 млрд грн в 2012 году.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.