Китай планирует построить электрические АЗС за $16 млрд

Правительство Китая планирует выделить около 100 миллиардов юаней (16 миллиардов долларов) на строительство сети автозаправочных станций, которые будут заряжать электромобили.

Об этом сообщает Лента.ru со ссылкой Bloomberg. Таким образом государство намерено поддержать развивающийся в стране электромобильный сектор.

Финансирование со стороны государства станет большим подспорьем для местных производителей. Электромобили в стране производятся несколькими компаниями, включая группу BYD, но в ближайшей перспективе не могут достаточно эффективно конкурировать с машинами, оснащенными традиционными двигателями.

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Кроме того, Китай планирует освободить электромобили и некоторые гибриды от налога с продаж. Правительство также распорядилось поставить такие машины на вооружение местных чиновников.

КНР старается вести борьбу за сокращение углеродных выбросов, наносящих ущерб экологии страны. Кроме того, послабления для электромобилей поощряют инновационные процессы в автомобилестроении.

Согласно планам правительства, электромобили должны составить 30 процентов государственных закупок машин уже к 2016 году. После того как региональные власти справятся с этой задачей, доля будет вновь повышена.

По прогнозу компании BMW, которая начнет продавать свой электромобиль в стране в текущем году, китайский рынок машин с электродвигателем станет крупнейшим в мире в течение пяти лет. Спрос на эти средства транспорта будут расти по мере того, как будет возводиться инфраструктура, в том числе и АЗС.