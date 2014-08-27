Оккупационные власти Крыма изъяли документы «Крымгаза» - источник

Оккупационные власти Крыма блокируют работу подконтрольного бизнесмену Дмитрию Фирташу газоснабжающего предприятия «Крымгаз», изъяв документы и печать компании.

Об этом УНИАН сообщил источник в компании.

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«Сегодня зашли в центральный офис компании люди, представились самообороной Крыма. Были изъяты печати предприятия и документы. Также блокированы входы и выходы в здание. Сотрудникам было сказано, что больше они не смогут работать в «Крымгазе», и предложено писать заявления о переходе на работу в предприятие «Крымгазсеть», - сказал источник.

«Нам было предложено – либо увольняться, либо писать заявление на работу в новом предприятии», – добавил источник.

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Справка УНИАН. 19 августа 2014 года самопровозглашенный глава Крымской Республики Сергей Аксенов впервые заявил о необходимости национализировать газовые сети полуострова.

Компания «Крымгаз» является монополистом на рынках транспортировки газа по распределительным трубопроводам и поставки газа по регулируемому тарифу в Крыму.

По данным СМИ, «Крымгаз» полностью контролирует бизнесмен Дмитрий Фирташ, хотя формальное распределение акций организованно следующим образом: 15,45% акций компании принадлежат «Черноморнефтегазу», 25% – «Нафтогазу Украины», 15% – компании «Ласфано Украина», 24% – компании «Газтек».