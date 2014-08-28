Цены на нефть снижаются из-за большого предложения

Цены на нефть снижаются из-за избыточных поставок на мировой рынок.

В 8.50 МСК фьючерсы на Brent подешевели на $0,14 до $102,58 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,33 до $93,55 за баррель, пишет "Reuters".

"Цены значительно снизились с максимальных уровней, и не без причины, потому что нефть повсюду. Поставок слишком много, а спрос слабый", - сказал управляющий рисками Mitsubishi Corp Тони Нунан, добавив, что запасы нефти в промышленно развитых странах резко выросли во втором квартале, тогда как взаимные санкции Европы и России сдерживают рост европейской экономики.

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Первые за три месяца переговоры президентов Украины и России в Минске с участием ЕС не принесли желаемой разрядки российско-украинского конфликта. Президент России Владимир Путин сказал, что переговоры были полезными, но признал, что обе стороны не продвинулись далеко на пути к завершению украинского противостояния.

Что касается Ливии, которая в последнее время наращивает добычу нефти и возобновила экспорт из портов на востоке страны, аналитики считают, что восстановление нефтяной отрасли может оказаться кратковременным, так как вооруженная борьба за власть в стране не прекращается.

Ирак в августе снизил экспорт из южных портов на 140.000 баррелей в сутки, по данным источников, объяснивших спад плохой погодой.

"Я думаю, цены на Brent стабилизировались за счет нестабильности на Ближнем Востоке", - сказал Нунан.

Запасы нефти в США снизились на 2,1 миллиона баррелей на прошлой неделе, по данным Управления энергетической информации, при прогнозе сокращения на 1,3 миллиона.