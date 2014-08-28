Президент объединил НКРЭ и Нацкомуслуг в единую нацкомиссию

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также создании на их базе единой госструктуры.

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Соответствующие решения закреплены указами президента №692-695 от 27 августа 2014 года.

Новосозданный регулятор - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно указу президента, возглавил Владимир Демчишин. Состав комиссии будет состоять из 6 членов. Среди них Владимир Евдокимов, Руслан Машляковский, Андрей Герус, Андрей Ткаченко, Валерий Тарасюк и Юлия Ковалив.

При этом Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных поступлений и вопрос о размещении комиссии.

Комиссии по ликвидации НКРЭ и Нацкомуслуг возглавили Юрий Андрийчук и Валерий Кальченко.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) - государственный коллегиальный орган, созданный указом президента Украины 14 марта 1995 года. Комиссия осуществляла государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий. Среди прочего, отвечала за предоставление лицензий и установление тарифов для производителей тепловой и электрической энергии. Также устанавливала «Зеленый тариф» для производителей энергии из возобновляемых источников.

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) – государственный коллегиальный орган, созданный указом президента Украины 23 ноября 2011 года для регулирования и лицензирования деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, а также централизованного водоснабжения и водоотвода. По состоянию на октябрь 2013 года под контролем комиссии находилось 143 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 95% рынка воды), а также 272 предприятия теплоэнергетики (около 98% рынка тепла).