Глава «Надра Украины» обсудил с австралийцами сотрудничество в области недропользования

Председатель правления НАК «Надра Украины» Ярослав Климович обсудил с представителями австралийских компаний Cossack Energy Ltd и Energy capital partners перспективы сотрудничества с области недропользования для наращивания добычи углеводородов в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК «Надра Украины» со ссылкой на итоги рабочей встречи главы госкомпании с главой Cossack Energy Ltd Питером Уоллом и директором Energy capital partners Томом Янгом.

«Участники встречи обсудили тему основных направлений деятельности компании «Надра Украины», которая будет осуществляться в рамках сотрудничества с иностранными инвесторами, направленную на осуществление эффективного наращивания добычи соответствующего сырья», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Cossack Energy Ltd занимается разведкой и добычей нефти и газа, сосредоточивает деятельность на продвижение своих активов на территории нефтегазовых месторождений Восточной Европы и в частности Украины.

«Лицензия данной компании предусматривает относительно низкий риск деятельности со значительным потенциалом роста», - подчеркивается в сообщении.

Также в пресс-службе «Надр Украины» сообщили, что вторая австралийская компания - Energy capital partners - является частной инвестиционной компанией, которая сосредоточена на инвестировании в энергетическую инфраструктуру в Северной Америке.

«Как заверил представитель Capital Partners, компания стремится использовать свой многолетний опыт инвестирования и управления в энергетической структуре Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Надра Украины» рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

В 2013 году «Надра Украины» получила чистый убыток в 13,584 млн грн, в то время как 2012 год компания закончила с чистой прибылью в 12,11 млн грн.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Добыча природного газа в Украине в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 1,7% - до 20,4 млрд кубометров.