«Энергоатом» и Westinghouse обсудили расширение сотрудничества

Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Энергоатома» со ссылкой на итог встречи президента НАЭК «Энергоатом» Юрия Недашковского и президента компании Westinghouse по рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки Ива Браше.

В частности, стороны обсудили внедрение ряда наукоемких мероприятий в рамках комплексной программы повышения безопасности АЭС Украины.

«Она требует применения новых экспериментальных данных и опыта других ядерных государств, эксплуатирующих энергоблоки, аналогичные тем, что работают на украинских АЭС», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, во время встречи также речь шла о возможности обмена специалистами, в первую очередь инженерно-технического персонала, что позволит более глубоко вникнуть в технологию.

В компании напомнили, что Westinghouse поставляет тепловыделяющие сборки на АЭС Украины в рамках политики диверсификации поставщиков ядерного топлива.

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Справка УНИАН. Сотрудничество ГП НАЭК «Энергоатом» с Westinghouse было начато в рамках межправительственного соглашения между США и Украиной от 2000 года по квалификации ядерного топлива для Украины и продолжено в рамках коммерческого контракта, подписанного в 2008 году.

Тепловыделяющие элементы ТВС-W американской компании Westinghouse используются на Южно-Украинской атомной электростанции. В июне 2012 года во время планово-предупредительного ремонта на Южно-Украинской АЭС было выявлено, что поставленные Westinghouse топливные сборки механически повреждены и непригодны для дальнейшей эксплуатации. Причиной отказа сборок признаны недостатки в их конструкции.

Совместный анализ характера этих отклонений специалистами ЮУАЭС и Westinghouse показал, что они были получены в ходе операций по загрузке ТВС-W в ремонтный период 2011 года.

В апреле 2014 года «Энергоатом» и Westinghouse договорились о продлении действующего контракта на поставку топлива для украинских атомных станций до 2020 года.

Украина ожидает в начале сентября текущего года получить результаты экспертизы нового модифицированного ядерного топлива компании Westinghouse.