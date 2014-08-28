Минэкономразвития ожидает цену газа в 2015 году не выше $400 долларов

Министерство экономического развития и торговли Украины ожидает, что в 2015 году цена газа, импортируемого в Украину из разных источников, будет ниже 400 долл. за тысячу кубометров.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил первый заместитель министра экономразвития Анатолий Максюта.

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«Сегодня идут консультации по ценам и по поставкам. У нас есть некоторые ценовые ориентиры. Мы ориентируемся на цену ниже 400 долларов за тысячу кубометров. Конкретные показатели я не хотел бы называть. Но в процессе консультации мы ставим два условия – сами поставки и ценовые условия поставки. В этой связи наш прогноз может быть как в лучшую, так и в худшую сторону», - сказал Максюта.