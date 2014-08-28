В Украине сократилась продажа бензина через АЗС

В Украине реализация бензина для автомобилей через сеть АЗС, без учета оккупированного Россией Крыма, в июле 2014 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с июлем прошлого года на 24,4% - до 212,5 тыс. тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно данным ведомства, по сравнению с июнем текущего года реализация бензина в июле выросла на 0,6%.

Дизельного топлива через сети АЗС в июле 2014 года было продано 151,9 тыс. тонн, что на 14,4% меньше показателя за июль 2013 года и на 8,1% больше, чем в июне 2014 года.

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Всего за июль 2014 года через сети АЗС было продано нефтепродуктов на 7,694 млрд грн, что на 3,8% больше июня 2014 года.

Как сообщал УНИАН, производство бензина в июле 2014 года сократилось по сравнению с июлем 2013 года на 38,1% - до 45,5 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2014 года – сократилось на 3%.

Производство дизтоплива в июле текущего года сократилось по сравнению с июлем прошлого года на 30,6% - 52 тыс. тонн, а по сравнению с июнем 2014 года – сократилось на 15,9%.

Украина в январе-июле 2014 года увеличила импорт нефтепродуктов в денежном выражении на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,635 млрд долл.