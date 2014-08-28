На шахте им. Засядько из-под земли пытаются вытянуть 300 горняков

Бригада «ДТЭК Донецкоблэнерго» проводит временное подключение шахты им. Засядько к электроснабжению для поднятия на поверхность 300 горняков.

«В момент обесточения под землей находились 300 горняков. Бригада «ДТЭК Донецкоблэнерго» сейчас проводит временное подключение шахты от другой подстанции, чтобы горняки могли подняться на поверхность», - говорится в сообщении ДТЭК.

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«Полностью восстановить электроснабжение шахты возможно только после ремонта линии электропередачи, которая находится в Донецке, в зоне, где сейчас идут боевые действия», - подчеркивается в сообщении компании.

По данным ДТЭК, шахта была обесточена 28 августа в 7:35 часов в результате боевых действий и повреждения линии электропередачи.

В компании напомнили, что шахта им. Засядько уже была обесточена 21 августа по причине боевых действий в Донецке. Тогда на поверхность благополучно поднялись 309 шахтеров. Энергетикам тогда понадобилось 8 часов, чтобы восстановить электроснабжение шахты.

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«Шахта им. Засядько по нормальной схеме должна быть запитана по трем линиям электропередачи. Две линии были отключены в результате боев несколько дней тому назад. Их восстановить пока невозможно из-за активных боевых действий в районе Ясиноватой-Макеевки, где находятся линии. До сегодняшнего отключения шахта работала на единственной питающей линии», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «Шахта им. Засядько» является одним из крупнейших в Украине производителей угля. Шахта оборудована мощной когенерационной станцией. Учредителями шахты являются государство в лице Фонда государственного имущества Украины (владеет 16,53% акций) и организация арендаторов шахты (83,43% акций).

С апреля 2014 года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса.

С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция, которая продолжается и до сих пор.