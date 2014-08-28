Вице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносители

Такое мнение он высказал УНИАН в четверг.

"Нужны санкции в виде неконвертируемости рубля и действия для максимального уменьшения цен на нефть и газ. Ибо последствия этого Россия почувствует очень сильно, гораздо больше, чем персональные санкции", - сказал он, отвечая на вопрос, что сейчас должен сделать Запад.

Депутат, представляющий в Европарламенте Польшу, выразил надежду, что у западных стран хватит "здравого смысла", чтобы принять такие меры.

Читайте такжеЭльмар Брок инициирует ужесточение санкции против РоссииОн также подчеркнул, что на агрессию России должны "в один голос" отреагировать все международные институты, среди которых он упомянул ООН, НАТО и ОБСЕ.

"Это последний момент для решительной реакции", добавил политик, который представляет оппозиционную в Польше партию "Закон и справедливость" (PiS).

Украинская власть сегодня заявила о нескрываемом вводе российских регулярных войск на территорию Украины и призвала провести чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, а также заморозить все активы РФ за рубежом.

Россия, которая является одним из крупнейших в мире продавцов нефти и газа, удерживается на плаву за счет их продажи, поэтому резкое падение цен на энергоносители может привести к существенным проблемам с финансированием бюджета страны.