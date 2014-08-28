В Украине готовят проекты по замещению газа углем за счет китайского кредита

Министерство энергетики и угольной промышленности создало рабочую группу по реализации положений кредитного соглашения, заключенного в 2012 году между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и Государственным банком развития Китая на сумму 3,656 млрд долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующее решение закреплено в приказе министерства от 22 августа 2014 года.

«Рабочей группе по результатам работы подготовить предложения по проектам, которые будут реализованы в рамках указанной кредитной сделки», - говорится в документе.

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Как ранее сообщал УНИАН, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в конце 2012 года подписала кредитное соглашение с Государственным банком развития Китайской Народной Республики (China Development Bank Corporation) на сумму 3,656 млрд долларов для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.