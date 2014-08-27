«Энергоатом» перенес базу научного центра с оккупированного Севастополя в Одессу

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» из-за оккупации Крыма Россией перенесло базу научно-технического центра с Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности (СНУЯЭиП) в Одесский политехнический университет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам президент оператора всех действующих атомных станций Украины компании «Энергоатом» Юрий Недашковский.

«Мы сейчас переносим базу научно-технического центра в Одесский государственный политехнический университет. Соответствующее соглашение я подписал с ректором университета на позапрошлой неделе», - сказал Недашковский.

По его словам, в Одесский университет будет направлена вся необходимая научная документация для формирования в нем основной базы специальностей для отечественной атомной энергетики.

Кроме того, Недашковский отметил, что подготовку специалистов атомной энергетики можно проводить в высших учебных заведениях Львова, Винницы и Днепропетровска.

«Мы учебную базу не теряем. Другое дело, очень жалко вложенных туда (в научно-технический центр СНУЯЭиП – УНИАН) средств», - добавил президент «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, в июне Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) решила приостановить действие лицензии СНУЯЭиП на право эксплуатации исследовательского реактора ИР-100.

Справка УНИАН. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности готовит специалистов для атомной энергетики и промышленности, систем энергоснабжения, специалистов по охране окружающей среды, энергосберегающим и компьютерным технологиям. Университет был основан в 1915 году. В состав СНУЯЭиП входят 5 учебно-научных институтов.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.