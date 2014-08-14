Кабмин утвердил проекты реконструкции электрокоммутаторов Запорожской и Ривненской АЭС

Кабинет министров Украины утвердил реконструкцию открытых распределительных устройств 750 кВ (ОРУ-750) Запорожской и Ривненской АЭС, которые являются составными частями проектов с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по сооружению новых линий электропередач стоимостью 350 млн евро.

Как говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом», соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 августа.

«Реконструкция ОРУ-750 будет проходить за средства ГП НАЭК «Энергоатом», предусмотренные на эти цели в тарифе компании на отпуск электрической энергии», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, проекты по реконструкции ОРУ-750 являются неотъемлемой составляющей проектов по сооружению новых линий электропередач в Ривненской, Запорожской и Киевской областях.

Также в сообщении отмечается, что 13 августа Кабмин утвердил выделение средств на сооружение новой воздушной линии электропередач (ЛЭП) протяженностью 200 км «Запорожская АЭС - подстанция Каховская». Аналогичное решение было принято по строительству ЛЭП «Ривненская АЭС - подстанция Киевская» протяженностью 350 км.

Справка УНИАН. В октябре 2010 года и сентябре 2011 года НЭК "Укрэнерго" подписала кредитные договоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на общую сумму 350 млн евро в рамках проекта строительства воздушной линии электропередач «Запорожская АЭС – подстанция Каховская".

В феврале 2008 года между Украиной и ЕБРР было заключено кредитное соглашение о финансировании строительства ЛЭП 750 кВ «Ривненская АЭС - подстанция Киевская». В октябре 2008 года аналогичное кредитное соглашение на 150 млн евро было подписано с ЕИБ.

После введения в 2004 году в эксплуатацию энергоблока № 4 мощностью 1000 МВт Ривненская АЭС работает с диспетчерским ограничением из-за отсутствия возможности передачи электроэнергии. Реконструкция ОРУ -750 на АЭС позволит осуществить подключение линии электропередач «РАЭС - подстанция Киевская» и увеличить отпуск электроэнергии.

Основными целями реконструкции ОРУ-750 Запорожской АЭС и строительства воздушной линии 750 кВ «Запорожская АЭС - подстанция Каховская» является повышение надежности режимов работы южной части Объединенной энергосистемы Украины (ОЭС) за счет снятия сетевых ограничений выдачи мощности Запорожской АЭС, стабилизация напряжения в Южной энергосистеме.