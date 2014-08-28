На РАЭС обсудили строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов

На Ривненской атомной электростанции 27 августа состоялось очередное заседание штаба строительства комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО), представители которого оценили ход строительства объекта и назвали дальнейшие шаги его реализации, сообщает НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, перед началом проведения заседания исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова в сопровождении генерального директора РАЭС Павла Павлышина побывала на строительной площадке комплекса и оценила ход строительно-монтажных работ.

В совещании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие директора профильных департаментов компании, специалисты ее обособленных подразделений, Киевского научно-исследовательского проектно-конструкторского института «Энергопроект».

Руководитель проекта по строительству комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (КПРО) на РАЭС – заместитель генерального директора по капитальному строительству Сергей Куроедов ознакомил участников с текущим положением дел и проблемными вопросами. Он констатировал завершение одного из этапов строительно-монтажных работ – вывод фундамента до «нулевой» отметки под установку оборудования.

Присутствующий на совещании Александр Степанчук, представитель генеральной подрядной организации «ЮТЭМ-инжиниринг», выигравшей тендер на строительство комплекса, сообщил о постепенном наращивании темпа работ, для чего решено перейти на двухсменный график работы. По его словам, активную фазу строительства обеспечивают 46 строителей ЮТЭМ и трех субподрядных организаций ЮТЭМ. В дальнейшем количество строителей планируется увеличивать.

О выполнении графика поставок оборудования для комплекса доложил заместитель главного инженера ОП РАЭС Федор Кислицын, он отметил некоторые отклонения от установленных сроков и пути урегулирования вопроса.

Как подчеркнул Куроедов, конечная цель текущего года – это проведение на площадке РАЭС монтажа и приемно-сдаточных испытаний оборудования комплекса, поставляемого в рамках проекта TACIS. Это три установки комплекса - установка удаления отходов из хранилищ твердых РАО, установка суперпрессования и установка фрагментации и сортировки.

При этом Шумкова поручила «Энергопроекту» ускорить выдачу проектно-сметной документации и рассмотреть вопрос обеспечения авторского надзора на строительной площадке.

Как ранее сообщал УНИАН, в ноябре 2013 года Кабинет министров одобрил проект строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов на Ривненской атомной электростанции общей стоимостью 271,851 млн грн.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, планирует в 2014 году на Ривненской АЭС ввести в эксплуатацию комплекс по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО).

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн. кВт с 2004 года.