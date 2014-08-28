На Винниччине обсуждали вопрос замещения природного газа

В Виннице 28 августа при содействии организации USAID (Агентство США по международному развитию), которая финансирует проект «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» (МЭР), состоялся круглый стол на тему: «Замещение природного газа альтернативными и возобновляемыми источниками энергии: от разработки инвестиционного проекта до внедрения».

Как сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА, в мероприятии приняли участие председатель Межфракционного объединения Верховной Рады «За энергетическую независимость» Александр Домбровский, координатор проекта USAID Андрей Нестеренко, начальник территориального управления Госэнергоэффективности Юрий Ренгач, председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, представители международных финансовых организаций и учреждений, которые внедряют биоэнергетические проекты, а также руководители коммунальных предприятий городов-партнеров Проекта МЭР.

Участников обсуждения поздравил председатель Винницкой областной государственной администрации Анатолий Олейник. «Решение вопросов, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью для Винницкой области накануне непростого отопительного сезона, без преувеличения, можно назвать приоритетным направлением деятельности власти. Мы будем делать все возможное, чтобы процесс замещения природного газа на альтернативные источники в области проходил эффективно и результативно», - отметил губернатор Винниччины.

Председатель ОГА выразил глубокое удовлетворение результатами Международного инвестиционного форума, который недавно проходил на территории Винницкой области, в частности, соглашением с польскими предпринимателями по изготовлению топливных пеллет из отходов кукурузы и соломы от зерновых культур.

Основными докладчиками на круглом столе выступили председатель Межфракционного объединения Верховной Рады Украины «За энергетическую независимость» Александр Домбровский и Георгий Гелетуха - председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины.

Александр Домбровский, в частности, в своем выступлении отметил, что Винницкая область за всеми показателями, которые сегодня оценивает Правительство, является безусловным лидером по внедрению новейших технологий, в т.ч. в сфере энергосбережения и альтернативной энергетики.

«Если мы и дальше будем энергетическими наркоманами, зависимыми от России, то никакие инвестиции не помогут нам построить независимое государство. Если правильно построить экономическую модель, то мы сможем быть энергетически независимой страной. В частности, замещая в год 2 миллиарда куб. м газа, мы будем иметь возможность инвестировать в собственную экономику 1 млрд долл., а не платить их России, которая будет за них новые танки и «Грады».

Во время заседания круглого стола были обсуждены технико-экономические аспекты внедрения проектов по замещению природного газа биомассой в коммунальной теплоэнергетике и поиски финансирования для проектов по замещению природного газа альтернативными и возобновляемыми источниками энергии.

Справочно. Проект USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» производится американской компанией Интернешнл Рісорсіс Групп, ее международными и украинскими партнерами. Цель проекта: снижение выбросов парниковых газов и повышения энергетической безопасности Украины из-за усовершенствования энергетической политики, увеличение энергоэффективности и привлечения частных инвестиций в энергетический сектор.

Для реализации этих задач на протяжении 4-х лет Проект будет оказывать помощь 17 украинским городам в привлечении инвестиций от международных финансовых организаций, коммерческих банков и частных инвесторов в проекты по энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

В рамках Проекта МЭР 17 городов Украины получат техническую помощь по разработке планов устойчивого энергетического развития. Большинство этих городов подписали соглашение мэров и взяли на себя обязательства к 2020 году на 20% сократить выбросы СО2, а также заместить в энергетическом балансе города природный газ альтернативными и возобновляемыми источниками энергии.