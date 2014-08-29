В Москве ЕС и Россия пытаются решить газовые проблемы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на переговорах также присутствует глава "Газпрома" Алексей Миллер и заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Основными темами для обсуждения станут обеспечение безопасности транзита газа в Европу через территорию Украины, правовые и технические аспекты реализации проекта "Южный поток", доступ ОАО "Газпром" к полной мощности газопровода OPAL, а также вопросы, связанные с функционированием энергодиалога Россия-ЕС", - отметили в Минэнерго РФ.

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Ранее вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Эттингер заявил, что нынешнее развитие событий в Украине ставит "под напряжение" переговоры по решению спорных газовых вопросов между Украиной, Россией и Европейским Союзом.