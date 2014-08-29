Ценам на нефть прогнозируют падение второй месяц подряд

Цены на нефть Brent растут, но снизятся в августе второй месяц подряд за счет избыточного предложения и слабого спроса в Европе и Китае, сообщает Рейтер.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,33 до $102,79 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,25 до $94,80 за баррель. Европейский эталон подешевел на 12% с отмеченного в июне девятимесячного максимума и на прошлой неделе упал до годового минимума. За август оба эталона подешевеют более чем на 3%.

"Я удивляюсь, что цены остаются такими низкими в течение нескольких недель", - сказал аналитик OptionsXpress в Сиднее Бен Ле Брюн.

ОПЕК повысила добычу нефти в августе за счет Ливии, Анголы и Ирана, показал опрос Рейтер.

Читайте такжеВице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносители

Аналитики считают, что поддержку рынку даст ухудшение ситуации в Украине. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в поддержке контрнаступления сепаратистов на юго-востоке страны; лидеры Германии, Великобритании, Франции и Италии вслед за НАТО также назвали Россию виновной в эскалации военного конфликта и пригрозили новыми санкциями.

"Если напряженность усилится, в цену нефти, вероятно, будет заложена небольшая наценка", - сказал Ле Брюн.