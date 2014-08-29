Американские компании готовы поставлять уголь украинским ТЭС

Американские компании готовы поставлять энергетический уголь в Украину для обеспечения потребностей тепловых электростанций, доставка топлива на которые затруднена из-за разрушенной российскими боевиками инфраструктуры Донбасса.

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Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заместителя секретаря США по вопросам торговли Мэтью Мюррейя.

«Мэтью Мюррей отметил, что на сегодня есть предложения от американских компаний по поставке в Украину угля необходимых марок», - заверил американский чиновник министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана на встрече в Киеве 28 августа.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций из Австралии, США и Новой Зеландии.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

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По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» – топлива, которое используется на половине станций страны.

Как отмечают в министерстве, запасы угля таковы, что при оптимистическом развитии событий их хватит на 50 дней, при пессимистическом – на 11 дней.