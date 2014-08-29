Украина будет ежедневно информировать ЕС о запасах газа в хранилищах

Оператор газотранспортной системы Украины госкомпания «Укртрансгаз» перешла на ежедневное информирование европейских партнеров о запасах природного газа в своих подземных хранилищах, вместо еженедельного.

«Начиная с 28 августа информация об имеющихся объемах природного газа в украинских ПХГ будет публиковаться на ежедневной основе», - говорится в сообщении компании.

«Таким образом, Украина первая из стран, которые не являются членами ЕС, присоединилась к ежедневной системе прозрачного отображения данных о состоянии подземных газохранилищ», - отмечается в сообщении «Укртрансгаза».

В компании напомнили, что с 6 мая текущего года НАК «Нафтогаз Украины» присоединилась к системе отображения данных ассоциации европейских операторов подземных газовых хранилищ и предоставляла информацию на еженедельной основе.

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Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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