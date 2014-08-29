Импорт угля для ТЭС может обойтись в $700 млн, если не будет поставок с Донбасса

Затраты Украины на импорт энергетического угля для теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) до конца текущего года могут составить 450-700 млн долл. в случае отсутствия его поставок с Донбасса, где сейчас не работает большинство шахт из-за активных боевых действий.

Об этом в комментарии УНИАН сказали в Государственном информационно-аналитическом центре мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ), сообщив, что за 2013 год украинские ТЭС и ТЭЦ потребили 37,6 млн тонн энергетического угля.

«Поэтому при условии отсутствия поставок на внутренний рынок угля с Донбасса потребность в импорте оценивается в порядка 5-7 млн тонн энергетического угля за период сентябрь-декабрь 2014 года», - сказали эксперты.

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По их словам, на данный момент экспортные цены на энергетический уголь в портах отправления находятся в диапазоне 68-74 долл. за тонну (при условиях поставок FOB). Исходя из текущей стоимости морского фрахта в размере 15-20 долл./т в зависимости от страны отправки и класса судна (от 70 до 150 тыс. тонн), расчетный уровень цен на условиях поставки CIF в черноморские порты Украины оценивается в диапазоне 85-95 долл./т.

«Таким образом, затраты на приобретение энергетического угля в денежном эквиваленте оценочно могут составить 450-700 млн долл. США за период сентябрь-декабрь 2014 года», - отметили в Госвнешинформе.

Там же сообщили, что на мировом рынке уже длительное время наблюдается переизбыток предложения энергетического угля, поэтому проблем с импортом возникнуть не должно. «Поставки угля в Украину могут осуществляться из Колумбии, Польши, США, Южной Африки, Австралии, Индонезии, Вьетнама (один из крупнейших мировых поставщиков антрацита). Также возможны поставки угля со складов портов Северо-Западной Европы», - сказали эксперты.

Они сообщили, что импорт угля может осуществляться через порт Южный, где недавно была увеличена глубина дна с 14,5 до 18,5 метра, что позволяет отправлять и принимать суда с дедвейтом (полная масса судна с грузом) более 150 тыс. тонн насыпного сырья, а до конца года – с дедвейтом 200 тыс. тонн и более. Эксперты отметили, что этот порт может стать воротами Украины по доставке угля из-за рубежа.

«Также из Польши можно поставлять уголь по железной дороге, что уже делается не первый год с коксующимся углем для потребностей металлургов. К тому же еще в мае текущего года крупнейший европейский производитель каменного угля, польская Kompania Weglowa, заявляла о планах поставить на экспорт около 4-5 млн тонн угля со своих складов», - добавили эксперты Госвнешинформа.

Они рассказали, что в случае острой нехватки энергетического угля Украина может получить первые партии импортного угля не раньше чем через 7 дней после подачи заявки на его покупку.

«Если перекупить уже отгруженное судно с углем, следующее в Европу, то это вопрос недели и более, а если подписывать новые контракты непосредственно с производителями, то уголь в Украину зайдет морем не раньше чем через месяц. При этом здесь не включены временные затраты на оценку пригодности импортного угля для сжигания на наших ТЭС и ТЭЦ», - сказали аналитики.

Они прогнозируют, что проблем с обеспечением Украины углем на осенне-зимний период не ожидается, поскольку правительство и бизнес знают о возможной проблеме с поставками на ТЭС и ТЭЦ угля на зимний период с Донбасса и занимаются ее решением, а в мире есть свободные ресурсы угля.

«Также, по нашему мнению, было бы оптимальным взять валютный кредит у страны – производителя угля на его покупку и поставку в Украину. Такая процедура связанных товарных кредитов встречается часто в мировой практике и, по нашему мнению, не окажет негативного влияния на курс гривни», - резюмировали эксперты Госвнешинформа.

Как сообщал УНИАН, обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт. По информации Минэнергоугля, уже сегодня на украинских ТЭС наблюдается острый дефицит угля марки «А» – топлива, которое используется на половине станций страны.

Как отмечают в министерстве, запасы угля таковы, что при оптимистическом развитии событий их хватит на 50 дней, при пессимистическом – на 11 дней.

В связи с этим Украина впервые за длительный период планирует начать импорт энергетического угля для ТЭС из Австралии, США и Новой Зеландии.

28 августа в Минэнергоугля сообщили, что американские компании готовы поставлять энергетический уголь в Украину для обеспечения потребностей ТЭС.

Справка УНИАН. Государственный информационно-аналитический центр мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) – ведущий информационно-аналитический и экспертный центр Украины в сфере внешней торговли, созданный Министерством внешнеэкономических связей и торговли Украины в 1996 году.