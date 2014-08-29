В России заявили, что готовы временно снизить цену газа для Украины на 100 долларов

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак подтвердил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что позволит возобновить поставки в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Новак сказал на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером.

"Мы обсудили, что для того, чтобы не дожидаясь решения арбитражного суда, необходимо восстановить поставки в Украину", - сказал Новак.

По его словам, вопрос цены можно решить, как это предлагала российская сторона еще в период весенних переговоров, в части предоставления скидки, предусмотренной действующим контрактом, - отменить таможенную пошлину.

"Таким образом, российская сторона подтверждает те свои предложения, которые звучали и ранее, о возможности предоставления скидки в размере 100 долл. относительно цены, которая складывается с формулой контракта", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что спор решается в суде, Россия заинтересована, чтобы зима прошла в штатном режиме, и готова на предоставление этой скидки.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.