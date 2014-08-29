Россия заранее обвинила Украину в возможном воровстве газа зимой

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о наличии рисков отбора Украиной зимой газа, предназначенного для Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером в Москве.

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В частности, Новак заявил, что Украине в зимний период в зависимости от температуры требуется от 250 до 330 млн куб. м в сутки, поэтому дефицит может составить от 140 до 220 млн куб. м в сутки.

"Это проблема, где Украина будет брать этот дефицит, здесь возникают риски, что тот объем газа, который будет поставляться "Газпромом" для европейских потребителей в трубу в соответствии с контрактом, может быть незаконно изъят Украиной для собственный нужд", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным компании «Укртрансгаз», запасы газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 25 августа увеличились на 1,85% - до 15,573 млрд кубометров.

С 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

Пока, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина лишь на 50% сможет покрыть нужду в импортном «голубом топливе» за счет поставок из ЕС.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.