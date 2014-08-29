Россия предлагает Украине реструктуризацию газового долга

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности разработать для Украины график реструктуризации долга за газ в случае погашения его части.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером в Москве.

"Этот вопрос (реструктуризации – УНИАН) может быть урегулирован путем оплаты безусловного долга за ноябрь-декабрь в сумме 1,451 млрд долл., частичной оплаты за апрель-май и половину июня", - сказал Новак.

По его словам, после этого можно разработать график реструктуризации оставшейся задолженности.

При этом Новак отметил, что общий долг "Нафтогаза" перед «Газпромом» составляет 5,3 млрд долл. и, таким образом, не оплаченными являются 11,5 млрд кубометров природного газа.

В то же время он заявил, что в ходе встречи глава «Газпрома» заверил, что компания поставит необходимое количества газа для европейских потребителей в соответствии с контактами.

Читайте такжеВ России заявили, что готовы временно снизить цену газа для Украины на 100 долларов

Как сообщал УНИАН, 16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Этому предшествовали двухмесячные переговоры НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома» при участии Еврокомиссии. Однако газовые переговоры не привели стороны к конструктивному решению.

Читайте такжеРоссия заранее обвинила Украину в возможном воровстве газа зимой

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж. Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты за предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.