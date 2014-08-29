В России рассказали, сколько газа хотят видеть в украинских хранилищах

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером в Москве.

"В ближайшее время вместе с Украиной мы должны принять оперативные меры для того, чтобы был закачан определенный объем в ПХГ Украины, по нашим оценкам, до 10 млрд кубометров в течение сентября-октября", - сказал Новак.

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Как сообщал УНИАН, по данным компании «Укртрансгаз», запасы газа в украинских подземных хранилищах с 16 по 25 августа увеличились на 1,85% - до 15,573 млрд кубометров.

С 16 августа 2014 года открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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Пока, по словам министра энергетики Юрия Продана, Украина лишь на 50% сможет покрыть необходимость в импортном «голубом топливе» за счет поставок из ЕС.

«Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.