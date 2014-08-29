Крупные украинские предприятия готовы заменить российское оборудование АЭС Украины

Национальная атомная энергокомпания «Энергоатом» совместно с одним из крупнейших в мире производителем турбин госкомпанией «Турбоатом», заводом «Электротяжмаш» и заводом им. Малышева готовятся приступить к реализации программы импортозамещения оборудования АЭС Украины, большая часть из которого ранее производилось исключительно в России.

«Это решение было принято в ходе переговоров между руководством этих предприятий 27-28 августа», - говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

В компании отметили, что харьковский «Турбоатом» готов обеспечить поставки конденсаторов для Южно-Украинской и Запорожской АЭС, а в будущем – для Ривненской станции; новых рабочих лопаток из высокопрочного титанового сплава и других запасных частей для турбин действующих энергоблоков украинских АЭС.

Завод «Электротяжмаш» будет поставлять генераторное оборудование.

«Производство этого оборудования и комплектующих по заказу «Энергоатома» было освоено предприятиями за последние годы», - говорится в сообщении.

«Большая часть этого оборудования ранее производилась исключительно в России», - подчеркивается в сообщении «Энергоатома».

В частности, по данным компании, до сих пор поставкой лопаток для турбин типа К-1000-60/3000 (со времен СССР производятся на Ленинградском Металлическом заводе – УНИАН), эксплуатируемых на энергоблоках типа ВВЭР-1000 украинских АЭС, занималась исключительно российская компания «Силовые машины».

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Кроме этого, «Турбоатом» и завод «Электротяжмаш» разработают и направят в адрес «Энергоатома» дополнительные предложения по импортозамещению оборудования и участию специалистов этих предприятий в инженерном сопровождении ремонтов и диагностического обследования оборудования блоков АЭС.

«Планируется разработка и изготовление нового оборудования, ранее не производившегося в Украине, для машинных залов атомных электростанций», - говорится в сообщении.

Также в «Энергоатоме» сообщили, что завод им. Малышева взял на себя обязательства рассмотреть возможность производства типового комплекта запасных частей инструментов для проведения ремонта автоматической дизельной электростанции АСД-5600, используемой на украинских АЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, украинские производители должны быть готовы к полному ограничению торговли с Россией в двустороннем формате, вследствие чего отечественные производители могут получить убытки от уменьшения экспорта в объеме около 5 млрд долл.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.