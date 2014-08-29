Киев и Москва должны договориться о промежуточной цене на газ до решения суда - еврокомиссар

Об этом вице-президент Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтер Эттингер заявил по результатам встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком, которая состоялась сегодня в Москве, сообщает Еврокомиссия.

"Мы должны договориться о промежуточной цене на газ на ближайшие несколько месяцев, ожидая, пока Стокгольмский арбитражный суд решит вопрос об окончательной цене. Украина должна оплатить счет за газ, который будет поставлен в ближайшие месяцы", - сказал он.

Вице-президент ЕК отметил, что главная цель - "обеспечить поставки газа не только в ЕС и его гражданам, но и гражданам России, Украины, западных Балкан, в том числе в страны, которые вступают в ЕС, и Молдову".

Как сообщает Европейская комиссия, во время переговоров стороны договорились, что решение спорных вопросов должно содержать четыре позиции: промежуточную цену, выполнение всех поставок и транзитных обязательств, план погашения неоплаченных счетов, разработанный на ближайшие несколько недель, и использования газопровода OPAL.

Кроме того, Эттингер выразил обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины.

"Я приехал в Москву, чтобы подготовить следующие трехсторонние переговоры относительно поставок газа, как об этом было согласовано в Минске. В то же время я должен выразить свою обеспокоенность. Новость о том, что российские солдаты действуют на территории Украины, не отражает духа Минска. Жизненно важно уважать суверенитет и национальные границы, чтобы сохранить мир", - убежден вице-президент ЕК.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, Эттингер заявил о подготовке новых трехсторонних переговоров по урегулированию газовых вопросов в формате Украина – Евросоюз – Россия.

Справка УНИАН. Переговоры по урегулированию ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем.

Как отметил глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были сознательно отклонены российской стороной сугубо по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея начальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, тогда как Украина и ЕС имели четко построенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей.

Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд дол. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.