Глава "Нафтогаза" узнал о российском предложении скидки на газ из Facebook

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Впервые узнаю о предложении относительно цены российского газа через ФБ... Мир таки серьезно изменился...", - написал Коболев.

Напомним, сегодня глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил на пресс-конференции с европейским комиссаром по вопросам энергетики Гюнтером Эттингером, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что позволит возобновить поставки в Украину.

Как сообщал УНИАН, в середине июня Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала иск к российскому газовому монополисту «Газпром» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма с целью, в первую очередь, установления справедливой и рыночной цены на газ, который «Газпром» может поставлять в Украину. Кроме пересмотра цены, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Также 16 июня «Газпром» подал встречный иск к «Нафтогазу» в Стокгольмский арбитраж с требованием взыскать задолженность в размере 4,5 млрд долл. за поставленный ранее газ.