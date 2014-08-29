Украина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ

Украина, которая на протяжении более двух месяцев отключена «Газпромом» от поставок природного газа, считает дискриминационным очередное предложение российской стороны по цене на «голубое топливо» в 385 долл. за тыс. кубометров с учетом 100 долл. скидки.

«Украинская сторона разочарована отсутствием конструктивного подхода с российской стороны в переговорах по урегулированию вопроса поставок газа в Украину», - цитирует пресс-служба министра энергетики и угольной промышленности слова министра энергетики и угольной промышленности Юрия Продана.

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«Мы вновь слышим цену в 385 долл. США за счет применения т.н. скидки в 100 долл. США от цены 485 долл. США за счет отмены пошлины. То есть, по мнению российской стороны, цена в 485 долл. США является справедливой и рыночной. Мы считаем, что эта цена дискриминационная», - подчеркивается в сообщении Минэнергоугля.

В сообщении говорится, что украинская сторона совместно с Еврокомиссией сделали несколько предложений о действительно рыночных механизмах установления цены.

«Последнее наше предложение - рассчитывать цену, исходя из уровня цен, сложившихся на европейских газовых хабах, уменьшив ее на величину затрат на транспортировку газа от границы РФ в страны ЕС. Какая цена может быть более рыночной ценой, чем биржевая цена?», - отмечается в сообщении.

Также в министерстве в очередной раз обращают внимание на безосновательность заявлений российской стороны о возможном несанкционированном отборе российского транзитного газа Украиной.

«Эти предположения являются безосновательным и имеют целью одно - дискредитацию украинского маршрута и продвижение альтернативных путей поставки российского газа в страны ЕС – «Северного потока», «Южного потока», OPAL», - подчеркивается в сообщении.

«Факты несанкционированного отбора с украинской стороны отсутствуют - ни сегодня, ни в прошлом. Зато факт прекращения со стороны РФ поставок газа в Европу через территорию Украины в 2009 году все хорошо помнят», - цитирует пресс-служба слова Продана.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 августа глава Министерства энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что до решения Стокгольмского арбитражного суда Россия готова снизить цену на газ на 100 долл. за тысячу кубометров, что, по его мнению, позволит возобновить поставки топлива в Украину.

Переговоры по урегулированию ценового спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" начались в начале мая 2014 года в трехстороннем формате - Украина, Россия и Европейский Союз. В ходе переговоров Россия предложила Украине газ по цене 385 долларов за тысячу кубометров с учетом скидки в 100 долл. Однако премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что Украина отказалась от предложения «Газпрома», поскольку новая цена будет устанавливаться российским правительством, которое может в любой момент отменить эту скидку. Также Яценюк заявил, что Украина настаивает на цене газа в 268 долл. за тыс. кубометров — цене, по которой российский газ продавался Украине на протяжении первого квартала 2014 года.

Требования Украины также заключаются в том, чтобы уйти от традиционного механизма формирования Россией цены на газ — путем предоставления скидок, за которые Кремль, как правило, требует политических уступок со стороны украинского правительства. «Нафтогаз» настаивает на исключительно рыночных подходах «Газпрома» к формированию цены на топливо.