В оккупированном Крыму снова появилось электричество

Как сообщили ИТАР-ТАСС в компании "Крымэнерго", на данный момент система работает в штатном режиме.

"На данный момент Крым полностью находится под напряжением. Было отключение, но сейчас мы снова питаемся от материковой Украины", - сообщили в диспетчерской службе компании. Причины перебоев с электроэнергией там не пояснили.

Масштабное отключение электроэнергии в Крыму произошло 31 августа примерно в 22:00 по киевскому времени. Без света остались крупные города полуострова - Керчь, Коктебель, Ялта, Севастополь и некоторые окрестности Симферополя.