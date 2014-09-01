В оккупированном Крыму снова появилось электричество
07:19, 01 сентября 2014Энергетика
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Электроснабжение городов Крыма полностью восстановлено.
Без света оставались крупные города полуострова
Как сообщили ИТАР-ТАСС в компании "Крымэнерго", на данный момент система работает в штатном режиме.
"На данный момент Крым полностью находится под напряжением. Было отключение, но сейчас мы снова питаемся от материковой Украины", - сообщили в диспетчерской службе компании. Причины перебоев с электроэнергией там не пояснили.
Масштабное отключение электроэнергии в Крыму произошло 31 августа примерно в 22:00 по киевскому времени. Без света остались крупные города полуострова - Керчь, Коктебель, Ялта, Севастополь и некоторые окрестности Симферополя.
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