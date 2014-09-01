Цены на нефть снижаются на фоне статданных из Китая

На мировых торгах в понедельник, 1 сентября, цены на нефть Brent держатся выше отметки $103 за баррель на фоне статданных из Китая, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,01 до $103,18 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,18 до $95,78. Оба эталона падают в цене второй месяц подряд.

Читайте такжеВведение санкций против энергетического сектора РФ сможет остановить агрессию против Украины - эксперт Рост производственной активности в Китае в августе замедлился до трехмесячного минимума за счет снижения спроса как внутри страны, так и за рубежом, свидетельствуют данные банка HSBС.

Аналитики считают, что слабые показатели Китая уже учтены в котировках. КНР сохраняет целевой показатель экономического роста в 7,5%, значит у правительства есть план поддержания роста в ближайшие два квартала.

Читайте такжеВице-президент Европарламента призвал Запад обвалить цены на энергоносителиПо мнению аналитиков, цены немного вырастут в ближайший месяц. Рынки перестали бояться проблем со снабжением и, может быть, переоценивают значимость повышения добычи в Ливии и Иране.

Ливия в последние дни повысила добычу до 700.000 баррелей в сутки, сообщила в воскресенье Национальная нефтяная корпорация.

Поддержку ценам продолжают оказывать бои с исламистами в Ираке и война на востоке Украины.

Американские рынки в понедельник, 1 сентября, закрыты по случаю Дня труда.