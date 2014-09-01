Тестовая прокачка газа из Словакии в Украину завершилась успешно

10:06, 01 сентября 2014
Энергетика
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Тестовая прокачка газа на плановую мощность 27 мкм/с (27 млн кубометров в сутки) завершена успешно.

Фото УНИАН

Тестовые поставки природного газа со стороны Словакии в Украину, которые начались 16 августа, завершились успешно.

«Вояны-Ужгород»: тестовая прокачка газа на плановую мощность 27 мкм/с (27 млн кубометров в сутки – УНИАН) завершена успешно», - написал на своей персональной страничке в соцсети Facebook глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. 

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

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