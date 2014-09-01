Украинцев предупреждают о возможных отключениях света, как в 90-х годах

Министерство энергетики и угольной промышленности направило областным энергоснабжающим компаниям сообщения о возможном временном прекращении электроснабжения населения, как это было в 90-х годах, в связи с возникновением дефицита мощностей в объединенной энергосистеме Украины.

«Решение прибегнуть к таким методам обусловлено разбалансированием между производством и потреблением электроэнергии из-за дефицита топлива и гидроресурсов», - говорится в сообщении «Прикарпатьеоблэнерго» со ссылкой на документ Минэнергоугля.

«Выполняя решения государственного предприятия «Национальная энергокомпания Украины» «Укрэнерго» и профильного министерства, энергетики вынуждены вводить так называемые графики аварийных отключений с целью экономии топлива», - подчеркивается в сообщении облэнерго.

Как отметили в компании, отключения будут проводиться по согласованным с облгосадминистрацией графикам аварийных отключений во время утренних и вечерних пиковых нагрузок, ориентировочно в 9:00-11:00 и в 20:00-22:00.

«Отключение отдельных групп потребителей продлится не более двух часов. Графики вводятся в действие в течение 10-15 минут после распоряжения главного диспетчера электроэнергетической системы Украины», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ранее такие ограничительные графики были введены для предприятий и юридических потребителей области, но они не дали ожидаемого эффекта.

Читайте такжеЭлектроэнергия для промышленности подорожала еще на 4%Отметим, что для каждой области установлены конкретные лимиты мощности. В случае, если область превысит потребление электроэнергии, в действие будет введены графики аварийных отключений. Сейчас наша область не укладывается в определенные лимиты, поэтому отключения вполне вероятны», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Украина впервые за длительный период начнет импортировать энергетический уголь для обеспечения потребностей тепловых электростанций.

Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

47% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, 43% – производят ТЭС путем сжигания газа и угля, остальное - гидро- и зеленая энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт вызвали дефицит энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.