Украина в августе увеличила импорт газа из Европы на 13%

Украина, которая уже более 2 месяцев отключена «Газпромом» от поставок российского газа, в августе 2014 года увеличила по сравнению с предыдущим месяцем импорт природного газа из Европы на 13% - до 250 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные операторов газотранспортных систем Польши и Венгрии.

В частности, в августе из Польши было импортировано около 122 млн куб. м газа, из Венгрии – 128 млн куб. м.

Стоит отметить, что суточные объемы поставок газа из Венгрии, в отличии от Польши, уже на протяжении четырех месяцев не достигают максимальной технической возможности в 16 млн кубометров природного газа. В августе суточные поставки топлива из Венгрии в среднем составляли 4 млн кубометров.

Читайте такжеУкраина надеется обеспечить 50% своих нужд за счет поставок газа из ЕС

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий.

С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме. А с сентября он должен заработать на полную мощность. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома». Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.

Читайте такжеТестовая прокачка газа из Словакии в Украину завершилась успешно

«Газпром» с 16 июня 2014 года перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля.