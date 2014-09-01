Россия начала строительство газопровода «Сила Сибири» для поставок газа в Китай

Россия начала строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» для поставок газа в Китай.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, сегодня президент России Владимир Путин и заместитель премьера Государственного совета Китая Чжан Гаоли приняли участие в церемонии, посвящённой соединению первого звена магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Сейчас только мы с нашими китайскими друзьями ещё раз констатировали, что мы начинаем самый крупный строительный проект в мире. Ничего крупнее в мире происходить в этой области в ближайшее время не будет», - сказал Путин.

По его словам, этот проект позволит России не только поставлять газ на экспорт, но и развивать газификацию своей собственной страны.

Как сообщал УНИАН, 21 мая председатель правления российской компании «Газпром» Алексей Миллер и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин в Шанхае подписали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай по «восточному» маршруту.

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Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год. Контракт включает такие параметры, как формула цены с привязкой к нефтяной корзине и условие «бери или плати». При этом цена газа для Китая не называется, так как это является «коммерческой тайной».

«Только на российской территории объем инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа составит 55 млрд долл. На востоке России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития экономики региона», - сказал Миллер.

По информации главы Минэнерго Александра Новака, первые поставки газа в Китай из России по этому контракту могут начаться через четыре-шесть лет.

Справка УНИАН: «Восточный» маршрут предусматривает поставку в КНР 38 млрд куб. м российского природного газа по магистральному газопроводу «Сила Сибири» (общая газотранспортная система из Якутского и Иркутского центров газодобычи, предполагающая транспортировку газа на Дальний Восток России и в Китай). Газопровод будет построен практически полностью из труб российского производства. На строительстве первой очереди «Силы Сибири» будет задействовано около 11700 специалистов, эксплуатировать газопровод будут еще порядка 3000 человек.

CNPC — крупнейшая государственная нефтегазовая компания Китая (доля участия государства — 100%) и одна из ведущих интегрированных нефтегазодобывающих компаний в мире.

В 2009 году «Газпром» и CNPC подписали рамочное соглашение об основных условиях поставки природного газа из России в Китай, предполагающее экспорт на китайский рынок до 68 млрд куб. м газа ежегодно. В 2010 году были подписаны расширенные основные условия поставок газа из России в Китай.

В сентябре 2013 года «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок природного газа из России в Китай по «восточному» маршруту.