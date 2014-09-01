В России говорят, что готовы к трехсторонней встрече по газу 6 сентября

Украина и РФ готовы провести трехстороннюю встречу по газу 6 сентября, ждут согласования от ЕК, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, передают РИА Новости.

«Нам удобно с (главой Минэнерго Украины Юрием - ред.) Проданом 6 сентября», - сказал Новак журналистам.

Он добавил, что ожидается согласование со стороны Еврокомиссии.

Место проведения трехсторонней встречи, по словам Новака, может быть любым, какое будет удобно участникам. "Можем и в Москве провести", - добавил он.

Читайте такжеРоссия предлагает Украине реструктуризацию газового долга

В пятницу в Москве прошли переговоры между Россией и ЕС по газовым вопросам. По их итогам Новак заявил, что Россия готова в качестве временной цены газа, на период рассмотрения взаимных исков «Газпрома» и «Нафтогаза», установить предлагавшиеся ранее 385 долларов за тысячу кубометров, которые получаются путем применения к контрактной цене скидки в 100 долларов за счет снижения экспортной пошлины.

Читайте такжеУкраина считает дискриминационным предложение России о $100 скидки на газ