В Украине продолжает дорожать бензин

Потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 20 по 29 августа выросли в среднем на 3,1% – до 16,92 грн/л, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

По данным мониторинга, за указанный период больше всего бензин подорожал в Тернопольской области – на 4%, до 16,87 грн/л. Самые высокие цены на бензин зафиксированы в Одесской (17,30 грн/л), Львовской (17,28 грн/л) и Киевской (17,27 грн/л) областях, самые низкие – в Черниговской и Запорожской областях – 16,04 и 16,10 грн/л соответственно.

Потребительские цены на дизельное топливо в Украине с 20 по 29 августа выросли в среднем также на 3,1% – до 16,26 грн/л. Самые высокие цены на дизтопливо зафиксированы в Тернопольской (16,54 грн/л) и Львовской (16,51 грн/л) областях, самые низкие – в Полтавской (15,93 грн/л), а также в Черниговской и Запорожской областях – 16,00 грн/л.

При этом в расчетах Минэкономразвития не учитывались цены на топливо в Донецкой и Луганской областях, а также на временно оккупированной территории.

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Как сообщал УНИАН, потребительские цены на бензин А-95 в Украине с 11 по 20 августа выросли в среднем на 5,7% – до 16,41 грн/л.

Ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обвинил 5 компаний - импортеров нефтепродуктов в злоупотреблении монопольным положением на рынке импортного топлива Украины из-за завышения цен на бензин и дизельное топливо на своих автозаправочных станциях (АЗС).

По данным АМКУ, в списке компаний с признаками монопольного положения на рынке импортных нефтепродуктов находятся: «Лукойл–Украина», «ОККО нефтепродукт», «Альянс Холдинг» (сеть АЗС Shell), а также «ВОГ ритейл» и «Золотой экватор» (обе работают под брендом WOG).